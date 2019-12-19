اعتقال شاب متهم بقتل والده في ذي قار

2019/12/19 | 00:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بقضاء سيد دخيل بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال شابا متهما بقتل والده في القضاء.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " الأجهزة الأمنية بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار تمكنت من اعتقال شابا متهما بقتل والده بالرصاص قبل عدة اشهر".

وأضاف المصدر، أن " المتهم تمت احالته إلى الجهات المختصة لاكمال اجراءات التحقيق معه وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

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