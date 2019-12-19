بافضلية للملكي وهدف ملغي .. انتهاء الكلاسيكو بالتعادل السلبي

2019/12/19 | 00:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة انتهى الكلاسيكو بالتعادل السلبي بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو ، في مدينة الاخير ، بالتعادل السلبي بعد افضلية حققها النادي المالكي ،والغاء هدفا له بزعم التسلل .

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