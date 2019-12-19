تعرف على النواب المعترضين على المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات

2019/12/19 | 00:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ادناه قوائم المعترضين على التصويت على المواد (15 و16) والتي تخص الدوائر الانتخابية المتعددة والنسبة ١٠٠% والنسب السكانية وهم (الكرد والتركمان وبعض نواب الفتح نواب الكتل الاخرى) ‏وسائرون ترفض اكمال التصويت على القانون بدون الفقرتين .

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