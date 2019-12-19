2019/12/19 | 00:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فال النائب عن كتلة تيار الحكمة حسن فدعم في مؤتمر صحفي في مجلس النواب “لدينا ساعات قليلة وتنتهي مدة التكليف لاختيار مرشح رئاسة الوزراء ، ونؤكد ضرورة استيعاب الكتل السياسية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة النيابية:لدينا ساعات قليلة وتنتهي مدة التكليف لاختيار مرشح رئاسة الوزراء .. ضرورة استيعاب الكتل السياسية لصوت الشعب لاختيار شخصية مستقلة للمنصب،) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة النيابية:لدينا ساعات قليلة وتنتهي مدة التكليف لاختيار مرشح رئاسة الوزراء .. ضرورة استيعاب الكتل السياسية لصوت الشعب لاختيار شخصية مستقلة للمنصب،) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).