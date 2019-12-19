البرلمان يصوت على 14 مادة من قانون الانتخابات

2019/12/19 | 00:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب ، اليوم الاربعاء، على 14 مادة من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

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