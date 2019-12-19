2019/12/19 | 00:14 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة كربلاء المقدسة: التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين ونحن نوفر الأمن لهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/19 | 00:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة كربلاء المقدسة: التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين ونحن نوفر الأمن لهم) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة كربلاء المقدسة: التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين ونحن نوفر الأمن لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).