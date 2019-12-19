بالصور: متظاهرون لـ “فائق الشيخ”… مرفوض من قبل الشعب

2019/12/19 | 00:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتظاهرون، يوم الاربعاء، عن رفضهم ترشيح النائب فائق الشيخ علي لرئاسة الوزراء.ورفع المتظاهرون، في ساحة التحرير صوراً للشيخ علي كتب عليها مرفوض من قبل الشعب.ورشح عضو مجلس […]

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