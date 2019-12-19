القبض متهم قتل والده في نيسان الماضي بذي قار

2019/12/19 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تمكن فريق عمل من شعبة مكافحة اجرام القضاء في الاصلاح ومفرزة المتابعة من كشف ملابسات جريمة قتل غام...





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