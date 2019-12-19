انتهاء مباراة الكلاسيكو بالتعادل السلبي

2019/12/19 | 00:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة الكلاسيكو بين القطبين برشلونة وريال مدريد، المؤجلة من الجولة العاشرة في الليجا، في معقل البلوجرانا "كامب نو".

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف، ويواصل ريال مدريد مُلاحقته بنفس عدد النقاط في الوصافة.

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