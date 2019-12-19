شرطة السليمانية تعتقل 11 شخصا يعاكسون الطالبات بعد عودتهن من المدارس

2019/12/19 | 00:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - السليمانية

أعلنت مديرية شرطة غرب السليمانية، امس الاربعاء، اعتقال احد عشر شخصاً كانوا يقومون بازعاج ومضايقة الطالبات اثناء عودتهن من الدوام في المدارس.

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