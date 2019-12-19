بوكو حرام الارهابية ترتكب مجزرة في

2019/12/19 | 00:36 - المصدر: العهد نيوز

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قُتل 14 شخصا وفقد 13 آخرون في هجوم شنّته جماعة بوكو حرام الإرهابية، الثلاثاء، على قرية في غرب تشاد.

وقال محافظ المنطقة، إيمويا

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