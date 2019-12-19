القبض على متهم قتل والده في نيسان الماضي بذي قار

2019/12/19 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تمكن فريق عمل من شعبة مكافحة اجرام القضاء في الاصلاح ومفرزة المتابعة من كشف ملابسات جريمة قتل غامضة في ذي قار.

وقالت شرطة ذي قار في بيان، انه "تم جمع المعلومات وتكثيف العمل لتحديد هوية القاتل ومن خلال ذلك توجهت اصابع الاتهام الى (ابن المجنى عليه) المتهم (ع .



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ر) البالغ من العمر 31 عاما يسكن سيد دخيل قرية الخشاب".

واضافت، انه "بعد استحصال الموافقات الاصولية ومواجهة المتهم بالادلة انهار واعترف بقتل والده اثر خلافات عائلية، وادلى انه قطع الطريق المؤدي الى منزل والده المجنى باحجار كون والده يعمل سائق تاكسي وحال ترجله من السيارة اطلق عليه (10) اطلاقات من بندقية نوع كلاشنكوف وفر هاربا من محل الحادث، ثم توجه الى المنزل و وجد المجنى متوفيا وقام بنقله الى المستشفى وسجل دعوى قضائية".

وتابعت، ان "اقواله بالاعتراف دونت قضائيا واجري كشف الدلالة وجاء مطابقا لاعترافاته وقرر السيد قاضي التحقيق توقفه استنادا لاحكام المادة ( 406 ) من قانون العقوبات العراقي".

بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر مسؤول في محافظة ديالى، الاربعاء 18 كانون الاول 2019، بان هدوءا حذرا يخيم على اجواء ناحية ابي صيدا بعد ساعات من اشتباكات متقطعة بسبب نزاعات عشائرية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هدوءاً حذرا

بغداد اليوم-ميسان

أعلنت قيادة شرطة ميسان، الأربعاء (18 كانون الأول 2019) القاء القبض على أكثر من 200 شخصا بتهم مختلفة، من بينهم 54 شخصا لارتكاب الدكة الشعائرية.

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة ان "قوة أقسام الشرطة وأفواج الطوارئ نفذت عمليات

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، عن قدرات تنظيم داعش القتالية فيما اسماها بـ’’اوكاره المؤقتة’’، على الحدود مع صلاح الدين شمال المحافظة.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم، (60كم شمال بعقوبة)، محمد ضي

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