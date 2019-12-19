راموس:كنا نستحق ضربتي جزاء

2019/12/19 | 00:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعترف الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، بعدم الرضا عن عدم الفوز في الكلاسيكو، مشددًا على صعوبة الفوز في الكامب نو.

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