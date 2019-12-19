بالصور.. ترتيب الدوري الإسباني بعد الكلاسيكو

2019/12/19 | 00:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعادل فريق برشلونة مع ضيفه ريال مدريد سلبيًا في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

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