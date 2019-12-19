سامسونج تطلق تقنية جديدة في اجهزتها تدخل الهواتف الذكية بـ

2019/12/19 | 01:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - تكنولوجيا

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مستشعرات جديدة، وصفت بأنها تدخل الهواتف الذكية "عوالم جديدة" تماما عليها".

ونشر موقع "جي إس إم

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