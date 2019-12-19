2019/12/19 | 01:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - موسكو

أعلنت موسكو، اليوم الخميس، أنها "تعارض فرض عقوبات أمريكية أحادية على تركيا لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية “إس-400".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تعارض فرض العقوبات الأمريكية على تركيا لشرائها أنظمة الدفاع الجوي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تعارض فرض العقوبات الأمريكية على تركيا لشرائها أنظمة الدفاع الجوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).