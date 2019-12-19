2019/12/19 | 01:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ألقى بعض مشجعي برشلونة في ملعب "كامب نو"، عشرات الكرات البلاستيكية الصفراء خلال مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، مما أجبر الحكم على وقف المباراة لبضع ثوان حتى أزالها أفراد الأمن قبل استئناف اللعب.

وتعادل برشلونة مع ضيفه ريال مدريد سلبيًا في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة بالليجا، ليتأجل صراع حسم وصافة الليجا بعد تساوي الفريقين عند 36 نقطة.

جاء ذلك في إشارة احتجاجية نظمتها حركة "تسونامي ديمقراطي" المناصرة لاستقلال منطقة كتالونيا ذاتية الحكم لهذه المناسبة، وتزامنت مع تبديل نيسلون سيميدو بأرتورو فيدال بعد مرور 10 دقائق من الشوط الأول.

وبعد إلقاء الكرات، ردد عدد كبير من المشجعين "الحرية للسجناء السياسيين"، في حين رفع آخرون لافتات عليها "إسبانيا فلتجلسي وتتحدثي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرات الصفراء تقتحم الكلاسيكو) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرات الصفراء تقتحم الكلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).