ما هي الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة العراقي المقبلة؟

2019/12/19 | 01:11 - المصدر: فرانس 24

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عشية انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء عراقي جديد الخميس، استقرت مفاوضات الكتل السياسية في بغداد على ثلاثة أسماء، إضافة إلى رابع يقدم نفسه ناطقا باسم الشعب الذي يرفض أي شخصية مرتبطة بنظام الأعوام الـ16 الماضية.



فما هي أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة؟

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