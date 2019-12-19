انتهاء‭ ‬المهلة‭ ‬الدستورية‭ ‬يفتح‭ ‬أبواب‭ ‬الاحتمالات‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬العراق

2019/12/19 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساحات‭ ‬التظاهر‭ ‬تعلن‭ ‬الرفض‭ ‬المسبق‭ ‬لأي‭ ‬مرشح‭ ‬تقترحه‭ ‬الأحزاب الخزعلي‭ ‬يتوقع‭ ‬الحرب‭ ‬الاهلية‭ ‬مع‭ ‬الانتخابات‭ ‬المبكرة‭ ‬والبرلمان‭ ‬يشهر‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ ‬محافظة‭ ‬منكوبة بغداد‭ -‬الزمان اعلن‭ ‬بيان‭ ‬بثه‭ ‬المتظاهرون‭ ‬من‭ ‬المطعم‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬ببغداد‭ ‬عبر‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت‭ ‬الرفض‭ ‬الكامل‭ ‬لاي‭ ‬مرشح‭ ‬سابق‭ ‬أو‭ ‬لاحق‭ ‬تقترحه‭ ‬الاحزاب‭ ‬والقوى‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ […]

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