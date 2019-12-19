2019/12/19 | 01:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ساحات التظاهر تعلن الرفض المسبق لأي مرشح تقترحه الأحزاب الخزعلي يتوقع الحرب الاهلية مع الانتخابات المبكرة والبرلمان يشهر ذي قار محافظة منكوبة بغداد -الزمان اعلن بيان بثه المتظاهرون من المطعم التركي في ساحة التحرير ببغداد عبر مكبرات الصوت الرفض الكامل لاي مرشح سابق أو لاحق تقترحه الاحزاب والقوى الحاكمة في العراق ، وقال المتظاهرون في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء المهلة الدستورية يفتح أبواب الاحتمالات الصعبة في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء المهلة الدستورية يفتح أبواب الاحتمالات الصعبة في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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