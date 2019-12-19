رئيسة المفوضية الأوروبية: بريكست بدون اتفاق تجاري سيضر بلندن

2019/12/19 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستراسبورغ‭ (‬فرنسا‭)-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬ ‭ ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ حذّرت‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أورسولا‭ ‬فون‭ ‬دير‭ ‬لايين‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬التفاوض‭ ‬سريعًا‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬تجاري‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭ ‬سيضر‭ ‬ببريطانيا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬وقالت‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬الذي‭ ‬أمامنا‭ ‬يشكّل‭ ‬تحديًا‭ ‬كبيراً‭.‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬نتوصل‭ ‬إلى‭ […]

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