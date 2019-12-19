رئيس مجمع اللغة العربية في مصر لـ الزمان: أدعو الى قانون يحد من مخاطر الفرانكو اراب على الهوية

2019/12/19 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ احتفلت‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬عدة‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انشطة‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬علمية‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬مصر‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬اشهر‭ ‬واقدم‭ ‬مجمع‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬احتفلت‭ ‬كلية‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬والمنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬لخريجي‭ ‬الازهر‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للغة‭ ‬العربية‭ ‬بحضور‭ ‬د‭/‬‭ ‬محمد‭ ‬المحرصاوي‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬عمداء‭ […]

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