التخطيط: نحن بحاجة الى 250 الف شخص لأجراء التعداد السكاني

2019/12/19 | 01:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط ، الأربعاء، عن حاجتها الى 250 الف عداد لتنفيذ تعداد السكاني لعام 2020، مبينة انها تعزم التعاقد مع الخريجين

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