دراسة: منظر للوجه في حالة معينة يشير الى الاصابة بالسرطان

2019/12/19 | 01:38 - المصدر: العهد نيوز

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قد لا تظهر أعراض سرطان الرئة عادة في المراحل المبكرة، ولا ترتبط جميعها برئتي المريض، فقد يحمل الوجه علامات تدل على الإصابة

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