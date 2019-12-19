2019/12/19 | 01:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

بينت وثائق حكومية، اليوم الخميس، قيام وزارة التخطيط بالموافقة على إعادة تأهيل طريق حيوي جنوبي محافظة ذي قار.





وطبقا للوثائق التي حصلت "الغد برس"، أن " وزارة التخطيط وافقت على إعادة تأهيل طريق ايمن الفرات الرابط بين سوق الشيوخ وناحية الفضلية جنوبي محافظة ذي قار".





واكدت الوثائق، أن " المشروع حصل على كافة الموافقات والاجراءات الاصولية، واضيف ضمن خطط الوزارة لتنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. التخطيط توافق على إعادة تأهيل طريق ايمن الفرات جنوبي ذي قار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. التخطيط توافق على إعادة تأهيل طريق ايمن الفرات جنوبي ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).