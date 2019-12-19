لاول مرة.. مستشفى بريطاني يقدم حجابا معقما للممرضات

2019/12/19 | 02:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بريطانيا

اقبلت ادارة مستشفى بريطاني على تقديم "حجابا معقما للاستخدام لمرة واحدة" للطبيبات "المحجبات" في إجراء يعد الأول من نوعه في المملكة المتحدة.

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