الصومال تواجه أسوأ غزو لأسراب الجراد منذ 25 سنة

2019/12/19 | 02:09 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، تدمير عشرات آلاف الهكتارات من المحاصيل وأراضي الرعي بالصومال، في أسوأ غزو لأسراب الجراد منذ 25 سنة.

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