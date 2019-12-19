2019/12/19 | 02:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتماع النواب المنسحبين في كافتريا البرلمان واعتراضات حادة تتعالى

اخبار مباشرة

اجتماع النواب المنسحبين في كافتريا البرلمان واعتراضات حادة تتعالى بينهم

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع النواب المنسحبين في كافتريا البرلمان واعتراضات حادة تتعالى بينهم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع النواب المنسحبين في كافتريا البرلمان واعتراضات حادة تتعالى بينهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).