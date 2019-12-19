اليوم ... العراق يرأس {اجتماعاً طارئا» في الجامعة العربية

2019/12/19 | 02:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة / اسراء خليفة

يرأسُ العراقُ، اليوم الخميس، اجتماعاً لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الانتهاكات الحاصلة في القدس.

وقال مصدر دبلوماسي عربي في تصريح لـ"الصباح": إن "الامانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت تأييداً لطلب فلسطين بعقد الاجتماع من كل من مصر والكويت والأردن والعراق لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية ازاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل من خلال فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس كجزء من سفارتها لدى

إسرائيل".



من جانبه، اشار سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، إلى أن "دولة فلسطين طالبت بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية الشقيقة ازاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل من خلال فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس كجزء من سفارتها لدى

إسرائيل" .



وقال اللوح: "لا بد من أن ينتج عن الاجتماع موقف عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة من أجل أن تتراجع البرازيل عن قرارها، والحيلولة دون إقدام دول أخرى على مثل هذه الخطوات"، مبينا أن "هذه الخطوة تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، واستهتارا بقرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري والمندوبين الدائمين التي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة

القدس".

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