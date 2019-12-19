أمر قبض بحق محافظ بابل ومدير مصرف {TBI» السابقين

2019/12/19 | 02:56 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

اصدرتْ هيئة النزاهة، امرَ قبض بحقِّ المدير العام للمصرف العراقي للتجارة TBI السابق؛ على خلفية صرف مبلغ 60 مليون دولار أميركي من دون ضمانات كافية، في حين صدر امر قبض اخر بحق محافظ بابل السابق.

وافادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، وفقا لبيان تسلمت "الصباح"، نسخة منه، بأن "محكمة جنايات النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحق المدير العام للمصرف العراقي للتجارة TBI السابق، استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ عن القضية الخاصة بقيام فرع المصرف في محافظة أربيل بمنح تسهيلات مصرفية إلى إحدى الشركات بدون ضمانات

كافية".

وأضافت الدائرة ان "التسهيلات المصرفية البالغة 60 مليون دولار أميركي مُنِحَت بموافقة الإدارة العامة للمصرف في بغداد، لإحدى الشركات؛ لإنشاء معمل إسمنت في محافظة النجف من دون ضمانات كافية".

الى ذلك، أصدرت محكمة جنح الحلة أمراً بالقاء القبض على محافظ بابل السابق صادق مدلول السلطاني وفق المادة 341 من قانون العقوبات العراقي، وفقا لبيان اخر.

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