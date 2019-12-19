الأمانة تضع خطة لإكساء جميع أحياء بغداد

2019/12/19 | 02:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ واع

وضعتْ امانة بغداد، خطة لاكساء جميع احياء العاصمة بغداد لغاية العام 2021.

وقال المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة في تصريح لوكالة الانباء العراقية "واع"، ان الخطة التي وضعت تتضمن اعادة اكساء 223 محلة و7 شوارع، مبينا ان تنفيذها سيكون على ثلاث مراحل، اذ ان المرحلة الاولى تم تنفيذها خلال العام الحالي وبدأت باكساء 50 محلة، 26 منها في الرصافة و24 في ناحية الكرخ، موضحا انه في العام 2021 سيتم الانتهاء من اعادة اكساء جميع المناطق، اضافة الى اكساء مناطق تم الانتهاء من اعمال البنى التحتية فيها.



وفي ما يخص موجة الامطار للموسم الحالي، ذكر عبد الزهرة ان الامانة مستعدة لموجة الامطار التي قد تشهدها البلاد، مؤكدا ان الملاكات باشرت منذ شهر ايلول الماضي حملات تنظيف الشوارع والمناطق واعادة تاهيل الكثير من الانفاق.

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