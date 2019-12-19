سعيد الكحل - أرواح الشهداء ولعنة القتلة .

2019/12/19 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل تحل الذكرى 43 لاغتيال الشهيد عمر بنجلون وتجدد معها التحذيرات من مخاطر المخططات الإرهابية التي تتهدد الشعب والوطن معا .لم تأت جريمة الاغتيال بمحض الصدفة أو حادثا عابرا يمكن لعقوبة السجن أن تصفح عن المجرمين تخطيطا وتنفيذا ؛ بل كانت أولى الخطوات التنفيذية لمخططات التنظيمات المتطرفة التي تم استنباتها في التربة المغربية ضمن إستراتيجية "أخْوَنة" العالم العربي وتطويق المد الاشتراكي/القومي التحرري.تلك ا......

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