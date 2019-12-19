#سعيد الكحل - أرواح الشهداء ولعنة القتلة .


#سعيد الكحل - أرواح الشهداء ولعنة القتلة .
2019/12/19 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الكحل تحل الذكرى 43 لاغتيال الشهيد عمر بنجلون وتجدد معها التحذيرات من مخاطر المخططات الإرهابية التي تتهدد الشعب والوطن معا .

لم تأت جريمة الاغتيال بمحض الصدفة أو حادثا عابرا يمكن لعقوبة السجن أن تصفح عن المجرمين تخطيطا وتنفيذا ؛ بل كانت أولى الخطوات التنفيذية لمخططات التنظيمات المتطرفة التي تم استنباتها في التربة المغربية ضمن إستراتيجية "أخْوَنة" العالم العربي وتطويق المد الاشتراكي/القومي التحرري.

تلك ا......

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