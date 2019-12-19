الداخلية: منح أكثر من 2,5 مليون جواز سفر للمواطنين

2019/12/19 | 03:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه حسين

أكدتْ وزارة الداخلية أنها منحت خلال العام الحالي، مليونين و570 ألف جواز سفر للمواطنين في جميع مناطق البلاد، بينما افتتحت مديرية الجوازات العامة تسعة مكاتب لاصدار الجوازات ضمن محافظات عدة.



وقال مدير الجوازات العامة في الوزارة العميد احمد عبد الستار عبد الرزاق في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان دائرته وضمن خطتها الرامية لافتتاح مكاتب جديدة لمنح الجوازات في المدن التي تسكن فيها اعداد كبيرة من المواطنين من اجل منع حالات الزحام هناك، تمكنت من افتتاح تسعة مكاتب جديدة في عدد من المحافظات الشمالية والجنوبية.

واردف أن المكاتب التي تم افتتاحها لهذا الغرض، شملت مكاتب: الشطرة وسوق الشيوخ والرفاعي في محافظة ذي قار، اضافة الى مكتبي حلبجة ورانية في محافظة السليمانية، ومكتبي زاخو وجيلبة في محافظة دهوك، أما المكتب الثامن فتم افتتاحه في محافظة اربيل ، علاوة على افتتاح مكتب جوازات سامراء في محافظة صلاح الدين.

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