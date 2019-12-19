2019/12/19 | 03:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في واقعة مؤثرة، توفي زوجان من ولاية “ميشيجان” الأمريكية بفارق 20 دقيقة فقط عن بعضهما البعض مؤخرًا، وذلك بعد زواج استمر لمدة 70 عامًا.وجاء في تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الزوجين “لي” و”فريدا أوستن” توفيا عن عمر يناهز 90 عامًا، وكانا بجوار بعضهما البعض خلال اللحظات الأخيرة.يشار إلى أن الزوجين، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد زواج استمر 70 عامًا..وفاة زوجين بفارق 20 دقيقة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد زواج استمر 70 عامًا..وفاة زوجين بفارق 20 دقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).