شاهد : كندة علوش تشارك جمهورها بأحدث صورة تجمعها بعائلتها

2019/12/19 | 04:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت الفنانة كندة علوش، صورة جديدة تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وابنتها (حياة)، وذلك عبر الصفحة الشخصية لها على موقع (انستجرام).وعلقت علوش، على الصورة قائلة: (جنتي..بارك الله فيكي وفي أسرتك وأحبائك، الله يخليلكن أسركن وحبابكن).وتزوج الفنان عمرو يوسف من الفنانة كندة علوش، في يناير/كانون الثاني 2017، وأنجب منها ابنتهما الوحيدة […]

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