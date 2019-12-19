البرلمان العراقي يفشل مجددا في تمرير قانون الانتخابات

2019/12/19 | 06:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن مجلس النواب العراقي، الأربعاء، تأجيل جلسة استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد إلى الإثنين المقبل، بعد اختلال النصاب القانوني للجلسة، فيما كشف مسؤول عراقي رفض إيران ومليشياتها أي مرشح خارج سيطرتها لرئاسة الوزراء.وصوت مجلس النواب العراقي على 14 مادة من مواد القانون الجديدة، لكن غالبية الكتل السياسية امتنعت عن التصويت على […]

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