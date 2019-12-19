لؤي صلاح: الحظ والرياح وراء مغادرتنا للبطولة العربية

2019/12/19 | 06:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةبرَّر، المدرب المساعد للقوة الجوية، خسارة فريقه أمام مولودية الجزائر بركلات الترجيح (2-4)، في ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال؛ لسوء الطالع، والحظ الذي خالف القوة الجوية.وقال صلاح في تصريحات، إن القوة الجوية لم يحالفه الحظ منذ المباراة الأولى والتي تغير ملعبها من ملعب كربلاء لأربيل؛ بسبب الاحتجاجات، وإلا كانت الفرصة سانحة لحسم المواجهة في ملعب كربلاء لو لم تنقل إلى ملعب فرانسو حريري.وبيَّن «الظروف لم تخدم القوة الجوية من حيث توقف الدوري المحلي، وحتى المعسكر في تونس، الطقس لم يكن مثاليًا ثلوج وأمطار أثرت بشكل كبير على تحضيراتنا أكملها الجو المضطرب في المباراة، والرياح العالية التي أثرت بشكل كبير على لاعبينا الذين لم يعتادوا اللعب بمثل هكذا مناخ».وأشار إلى أن «الحكم هو الآخر حرمنا من ركلة جزاء صحيحة وحالة طرد لمدافع المولودية لم يشر لها واختتمت المباراة بركلات الترجيح التي يلعب من خلالها الحظ دور كبير ناهيك عن الضغط النفسي في الركلات لعدم ثبات الكرة بسبب الرياح».يذكر أن القوة الجوية، والمولودية تعادلا سلبيا في مباراتي الذهاب والإياب، ليحتكمان إلى ركلات الترجيح لتبتسم للمولودية.

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