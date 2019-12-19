الجيش السوداني يوجه نداء عاجل للمواطنين

2019/12/19 | 06:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وجه الجيش السوداني، نداء للمواطنين، بالابتعاد عن الأماكن العسكرية، أثناء احتفالاتهم بمرور عام على بدء الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.وطالب الجيش السوداني، على لسان متحدثه، عامر محمد أحمد، المواطنين اليوم الخميس، بالابتعاد عن المواقع العسكرية في كل الولايات، مشددا على أن القوات المسلحة مطالبة بالحفاظ على مكتسبات الثورة.وشدد المتحدث […]

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