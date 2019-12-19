إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتين خطيرتين

2019/12/19 | 07:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم مجلس النواب الليلة الماضية رسميا، الرئيس دونالد ترامب، باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، ليصبح ثالث رئيس بتاريخ أمريكا يخضع لإجراء العزل.

يتبع..

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