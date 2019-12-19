2019/12/19 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / صوت مجلس النواب الأمريكي، فجر اليوم لصالح عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ملفين يتمثلان بإساءة استخدام النفوذ وإعاقة عمل الكونغرس.ونقلت CNN فيما يتعلق بملف إساءة استخدام النفوذ، فمرر بموافقة 230 عضوا مقابل رفض 197 عضوا، في حين مرر “إعاقة عمل الكونغرس” بموافقة 229 عضوا مقابل رفض 198، لتكون هذه هي المرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب الأمريكي يعزل الرئيس دونالد ترامب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب الأمريكي يعزل الرئيس دونالد ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).