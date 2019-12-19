100 مليار دينار” ميزانية طوارئ “مخصصة لمحافظة “نينوى”

2019/12/19 | 07:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / افتتحَ قائدُ القوات البرية الفريق جمعة عناد، أمس الاربعاء، رسميا جسري الكوير والقيارة جنوب شرق الموصل، في حين كشف محافظ نينوى نجم الجبوري عن نصب جسرين بشكل عاجل للحد من السيول والفيضانات التي تجتاح مدينة الموصل على خلفية سقوط الامطار الغزيرة في فصل الشتاء، معلنا استحصال ميزانية طوارئ لدعم الاستقرار في المحافظة بقيمة […]

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