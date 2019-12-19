تدخل عاجل لشرطه الكويت بسبب مصرى وصديقته

2019/12/19 | 07:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / افادت صحيفة “الراي” الكويتية، اليوم الخميس، بأن مصريا مقيما في الكويت أقدم على الاعتداء بالضرب على صديقته؛ بسبب خلافات خاصة بينهما أثناء وجودهما في أحد مطاعم محافظة حولي.وقالت الصحيفة، “حدث خلاف بين المصري وصديقته، وتطور إلى نقاش حاد، حيث قام بالاعتداء عليها بالضرب ولم يتركها إلا بعد أن تدخّل رواد المطعم والعاملون […]

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