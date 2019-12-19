2019/12/19 | 07:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشات العميد الحقوقي صباح سهيل الغيلاني أن الامن المجتمعي يتحقق بتكاتف وتعاون الجميع والوقوف الى جانب القوات الامنية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة كربلاء: الامن المجتمعي يتحقق بتكاتف الجميع) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة كربلاء: الامن المجتمعي يتحقق بتكاتف الجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).