البصل المصري يصل الهند”..10 معلومات عن الصادرات الزراعية

2019/12/19 | 08:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى، إن مصر استطاعت فتح 29 سوقًا جديدًا خلال عامي 2018- 2019، وأن الصادرات الزراعية قد ارتفعت بنسبة كبيرة عن الأعوام الماضية. أبرز المعلومات عن الصادرات المصرية الزراعية، كالآتي: – تمكنت مصر من فتح 29 سوقًا واعدًا أمام الصادرات الزراعية المصرية – تحتل الموالح المركز الأول بكمية بلغت […]

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