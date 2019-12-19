ترامب يصف قرار محاكمته بـ

2019/12/19 | 08:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الديمقراطيين في مجلس النواب على مساءلته بأنه انتحار سياسي، متهما إياهم بازدراء الناخب الأمريكي.

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