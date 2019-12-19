قرار تاريخي للكونغرس.. ترامب ثالث رئيس أميركي يحاكَم برلمانيًّا

2019/12/19 | 08:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اتهم مجلس النواب الامريكي {الكونغرس} الليلة الماضية رسميا، الرئيس دونالد ترامب، باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، ليصبح ثالث رئيس بتاريخ أمريكا يخضع لإجراء العزل.

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