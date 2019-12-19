فنلندا توفر دورة مجانية عبر الإنترنت لتعلم الذكاء الاصطناعي

2019/12/19 | 08:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت فنلندا عن تقديم دورتها المكثفة الخاصة بتعليم "الذكاء الاصطناعي" مجانا، ومدتها 6 أسابيع، كانت قد أطلقتها السنة الماضية لتثقيف مواطنيها حول هذا التقنية المتطورة.

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