ردا على قذيفة صاروخية.. غارات إسرائيلية على أهداف في غزة

2019/12/19 | 08:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفاد بيان للجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن مقاتلات حربية أغارت على موقع لإنتاج الوسائل القتالية تابع لحركة حماس في شمال قطاع غزة.

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