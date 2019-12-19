صرف سلف بضعفي قيمتها للموظفين في العراق

2019/12/19 | 08:45 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتراوح مبالغ تلك السلف ما بين خمسة و10 و15 و20 و25 مليون دينار صورة: search4dinar

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