الإحتلال يسمح بزيارة أسرى أردنيين في سجونه

2019/12/19 | 08:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مهدي سليمان، وهو والد أصغر أسير أردني في سجون الاحتلال، محمد، لجريدة«الأخبار»، إن الخارجية الأردنية، مُمثّلة بقسم القنصليات والسفارة الأردنية لدى تل أبيب، أبلغته

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