من يعيد التوتير الأمني إلى طرابلس؟

2019/12/19 | 08:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدثان أمنيان لافتان شهدتهما مدينة طرابلس اللبنانية فجر أول من أمس طرحا تساؤلات حول عودة أجواء التوتر الأمني إلى المدينة، وحول من يقف وراء الأحداث

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